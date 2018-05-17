Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 мая 2018, Чт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.3704
USD 2.0031
RUB 3.2122
Главное
Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко Лукашенко и Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Таджикистане
Президент
Возможность перевода арендного жилья в социальное планируется включить в обновленный Жилищный кодекс
Общество
Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018"
Общество
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
Общество
МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в киноленте про Brexit
09:43 Калейдоскоп
Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле
09:40 Калейдоскоп
Наличие природных ресурсов перестает быть преимуществом - Назарбаев
09:37 В мире
Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень"
09:32 Экономика
Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским "Динамо"
09:23 Спорт
Пятиклассник выпрыгнул из окна второго этажа школы в Светлогорске
09:16 Происшествия
Назарбаев предложил разработать единые правила для криптовалют
09:11 В мире
Открытое горение на территории бывшего арсенала в Удмуртии ликвидировано
09:01 В мире
Сказочный Цмок поселится на Августовском канале
08:52 Регионы
Школьные библиотекари обменяются опытом на республиканском семинаре в Полоцком районе
08:44 Регионы
В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание "Газели" на АЗС
08:34 Происшествия
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли
08:28 Экономика
В Украине за неделю заболели корью более 1,4 тыс. человек
08:21 В мире
Памятный знак пограничным войскам откроют в Кричеве
08:18 Регионы
Международный экономический форум пройдет 17-18 мая в Витебске
08:09 Регионы
В Удмуртии авиация МЧС сбросила 53 т воды на горящий бывший военный полигон
07:59 В мире
Средневековый лагерь воссоздадут на фестивале в Пинском районе
07:50 Культура
Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России
07:41 В мире
Международный форум исследователей белорусской сказки открывается в Минске
07:38 Культура
Православные верующие празднуют Вознесение Господне
07:16 Общество
Все новости
Сюжеты
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Год малой родины Год малой родины
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Украине за неделю заболели корью более 1,4 тыс. человек

В мире 17.05.2018 | 08:21
Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за неделю заболели корью 1 тыс. 407 человек, в том числе 756 детей. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области и в Киеве.

Всего с начала года в Украине корью заболели 15 тыс. 261 человек, 9 тыс. 18 из которых дети. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

В украинском ведомстве напомнили, что защититься от кори может помочь только вакцинация.-0-

﻿
Теги
болезни, Украина
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3704 BYN 2.36 BYN 2.368 BYN
USD
2.0031 BYN 1.997 BYN 2 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.217 BYN 3.235 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рахмон провел экскурсию для Лукашенко по своим загородным резиденциям "Варзоб" и "Такоб"
Все видео

Фотоновости

Первым шагам развития белорусского кинематографа посвящена выставка в Витебске
Все фото

Инфографика

Основные итоги работы Комитета госконтроля за январь-март В соответствии с Конституцией осуществляет государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием госсобственности, исполнением актов Президента, парламента, правительства и других госорганов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.
Вся инфографика
Президент
Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства
Завершился официальный визит Лукашенко в Таджикистан
Два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона заложат в Беларуси
Политика
Страны ВТО на заседании в Женеве поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации
Привлечение миротворцев ООН в Донбасс могло бы способствовать решению конфликта - Сайдик
Рабочая группа ТКГ проведет видеоконференцию по ситуации у Донецкой фильтровальной станции
Экономика
Фото из архива МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень"
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли
Происшествия
Фото Гродненского областного УМЧС В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание "Газели" на АЗС
Пятиклассник выпрыгнул из окна второго этажа школы в Светлогорске
Пьяный водитель из Польши пытался попасть в Беларусь в объезд пунктов пропуска
Общество
Фото из архива Около 400 школ к 1 сентября перейдут на электронные дневники
Православные верующие празднуют Вознесение Господне
Картина дня: электронный дневник, дроны для доставки почты и как приводят в порядок минские дворы
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как приводят в порядок минские дворы
Сказочный Цмок поселится на Августовском канале
Школьные библиотекари обменяются опытом на республиканском семинаре в Полоцком районе
Спорт
Футболисты "Атлетико" с трофеем. Фото УЕФА Испанский "Атлетико" завоевал главный трофей футбольной Лиги Европы
Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским "Динамо"
Хоккеисты "Немана" и "Юности" узнали соперников в Лиге чемпионов сезона-2018/2019
Технологии
Сергей Попков. Фото из архива Все белорусские телекомпании к ноябрю перейдут на HD-формат вещания - Попков
Создатель языка программирования Scratch и разработчик роботов Lego посетил ПВТ
velcom предоставит школам бесплатный интернет и e-образование
Культура
Никас Сафронов Новые работы Никаса Сафронова представлены на выставке в Витебске
Средневековый лагерь воссоздадут на фестивале в Пинском районе
Международный форум исследователей белорусской сказки открывается в Минске
Калейдоскоп
Фото издания "Гомельские ведомости" Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле
Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в киноленте про Brexit
Шоу "Поющие мосты" пройдет в Санкт-Петербурге
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия