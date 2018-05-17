В Украине за неделю заболели корью более 1,4 тыс. человек

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за неделю заболели корью 1 тыс. 407 человек, в том числе 756 детей. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщает БЕЛТА.
Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области и в Киеве.
Всего с начала года в Украине корью заболели 15 тыс. 261 человек, 9 тыс. 18 из которых дети. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.
В украинском ведомстве напомнили, что защититься от кори может помочь только вакцинация.-0-
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