В Украине за неделю заболели корью более 1,4 тыс. человек

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за неделю заболели корью 1 тыс. 407 человек, в том числе 756 детей. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области и в Киеве.

Всего с начала года в Украине корью заболели 15 тыс. 261 человек, 9 тыс. 18 из которых дети. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

В украинском ведомстве напомнили, что защититься от кори может помочь только вакцинация.-0-