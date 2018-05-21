В украинском Николаеве госпитализированы 32 школьника из-за распыления неизвестного аэрозоля

21 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В украинском Николаеве из школы эвакуированы 400 детей из-за резкого запаха, 32 ученика направлены в лечебные учреждения для обследования. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк.

"21 мая поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе Николаева, распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуированы около 400 учащихся. Предварительно 32 детей направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья - у них наблюдается покраснение глаз. Жизнь детей вне опасности", - рассказала Ильяна Пацюк.

Она также отметила, что на месте работает передвижная химико-радиологическая лаборатория, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Специалистами проведены соответствующие замеры. Опасных веществ не выявлено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

Ранее подобный случай произошел в Черкассах. Как сообщалось, 8 мая во время школьной линейки учащиеся 2-9 классов начали терять сознание, ощущали тошноту. Всего были госпитализированы 55 детей и 4 взрослых, 12 человек при этом попали в реанимацию. Причины отравления до сих пор не установлены. Полиция осуществляет уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил.-0-