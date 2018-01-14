В Улан-Удэ отравились свыше 60 человек

Полиция Улан-Удэ (Республика Бурятия Российской Федерации) возбудила уголовное дело по факту отравления нескольких десятков жителей города. В настоящее время подтверждена госпитализация 64 человек, включая 12 несовершеннолетних.

По меньшей мере у 10 госпитализированных подтвержден диагноз сальмонеллез. Работа кафе "Шулэндо" приостановлена, ведется следствие.

Ранее заявляли об отравлении от 80 до 133 человек. Однако это не совсем верно, поскольку некоторые обращались в медицинские учреждения по два раза. Первые пострадавшие обратились за помощью в пятницу и их число пока не окончательное.

В основном пациенты посещали кафе в период с 8 по 11 января. Все они ходили в заведение, расположенное в центре города в Советском районе. Всего в городе четыре точки общепита с таким названием.