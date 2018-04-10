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В Варшаве открыли памятник погибшим в авиакатастрофе под Смоленском

В мире 10.04.2018 | 17:34
Фото Reuters
Фото Reuters

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Варшавы сегодня открыли памятник погибшим в авиакатастрофе польского президентского самолета под Смоленском, сообщает ТАСС.

Монумент открыт в день восьмой годовщины трагедии. Автором проекта является польский скульптор Ежи Калина.

Мемориал выполнен в виде шестиметрового треугольника со ступенями по одной из граней. Памятник напоминает трап самолета. С одной стороны монумента перечислены имена 96 человек, погибших в авиакатастрофе, на другой надпись: "Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010".

Под памятником есть также 96 ниш, укрытых прочным стеклом. "Это символизирует линию разделения на то, что есть здесь и сейчас, и то, что было", - говорит автор памятника.

Катастрофа Ту-154 в Смоленске произошла 10 апреля 2010 года. Президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана столкнулся с деревьями, рухнул на землю и разбился. Погибли все находившиеся на борту самолета - 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Авиакатастрофа стала для Польши национальной трагедией.-0-

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Теги
авиакатастрофа, памятники, регионы России
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