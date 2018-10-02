В Великобритании будут лишать гражданства за особо тяжкие преступления

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании начнут лишать британского гражданства людей, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений, если у них также есть гражданство другой страны. Как сообщает The Guardian, об этом заявил глава британского МВД Саджид Джавид, выступая на ежегодном съезде правящей Консервативной партии.

"В последние годы мы применяли это право к террористам, которые являются угрозой безопасности нашей страны. Теперь же это коснется и других тяжких преступлений, в частности, связанных с насилием над детьми и торговлей сексуальными услугами", - сказал глава британского МВД.

Кроме того, Саджид Джавид пообещал усиленно бороться с проблемами наркоторговли, бандитизма, а также вербовки жителей Великобритании террористическими организациями. Среди принимаемых мер будут как более суровые наказания, так и программы, направленные на работу с выходцами из неблагополучных семей.

Помимо этого глава МВД Великобритании намерен изменить существующую программу экзаменов для претендентов на постоянный вид на жительство и гражданство Великобритании. Желающим получить британское гражданство понадобится сдавать более сложный экзамен на знание британских реалий и понимание ценностей либерально-демократического общества.-0-