В Великобритании начал действовать налог на сахар

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании с сегодняшнего дня вступил в силу налог на сахар в безалкогольных напитках, сообщают информагентства со ссылкой на сайт британского Минфина.

Специальным налогом в 18 пенсов за литр будут облагаться безалкогольные напитки с содержанием сахара выше 5 г на 100 мл. При содержании сахара выше 8 г на 100 мл будет применяться повышенная ставка - 24 пенса за литр.

Исключение составят натуральные соки и сиропы, сладость в которых обусловлена природным содержанием сахара в исходном сырье. Также налог не коснется производителей молочных напитков.

Британские власти надеются, что введение налога на сахар приведет к сокращению производства газированных напитков и решит проблему с ожирением у детей. Между тем некоторые производители газировки уже изменили рецептуру до вступления в силу нового налога. Например, производитель шотландской газировки Irn-Bru снизил содержание сахара в своих напитках с 10,3 г до 4,7 г на 100 мл.

Правительство Великобритании планирует получить благодаря сбору около 240 млн фунтов (274,8 млн евро). Вырученные средства будут направлены на развитие спорта в начальных школах.

Ранее, в 2014 году, Мексика ввела подобный налог на сахар. В первый год после нововведения производство сладкой газировки в стране снизилось на 12%. В Венгрии "сладкий" налог привел к снижению содержания сахара в напитках на 40%.-0-