В Великобритании назначен министр по вопросам одиночества

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении министра по вопросам одиночества, передает ТАСС.

Данный шаг, помимо практической составляющей, стал символическим знаком уважения к тому, чем занималась депутат Джо Кокс, убитая в 2017 году экстремистом перед референдумом по Brexit. "Она осознавала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи людям, страдающим от этого, - заявила Тереза Мэй. - Правительство будет продолжать ее дело вместе с Трейси Крауч (замминистра по делам спорта и гражданского общества), которая станет новым министром по делам одиночества".

Как отмечается, на новой должности, которая в действительности не является министерской, Трейси Крауч предстоит разработать первую в истории страны правительственную стратегию по борьбе с проблемой одиночества, а также взаимодействовать с фондом Джо Кокс, коммерческими и благотворительными организациями.

Управление национальной статистики Соединенного Королевства должно разработать методику измерения одиночества. Кроме того, правительство обещает выделить необходимое финансирование для организаций, которые будут непосредственно задействованы в практической работе по устранению проблемы.

"Для слишком большого числа людей одиночество - это грустная реалия современной жизни. Я хочу, чтобы мы все встали на защиту и приняли меры по борьбе с одиночеством пожилых людей, сиделок и тех, кто потерял близких, тех, кому не с кем поговорить, некому рассказать о своих мыслях и о пережитом", - заявила Тереза Мэй.-0-