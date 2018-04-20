В Великобритании парикмахера посадили в тюрьму за стрижку

Королевский суд города Лутон в Великобритании приговорил к 8 месяцам заключения парикмахера. Его вина состояла в том, что он подстриг наголо 10-летнего мальчика и заставил его собрать волосы с пола. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный Абдулрахим Омар утверждает, что такая стрижка была воспитательной мерой – он хотел проучить ребенка, который играл в парикмахерской с опасной бритвой.

Мальчик оскорбился и возмутился настолько, что пошел в полицию и рассказал обо всем, что произошло. Парикмахера признали виновным в нанесении телесных повреждений.

Судьи посчитали, что Абдулрахим совершил “преднамеренное унижение ребенка”.