17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании предлагают запретить определять пол на ранней стадии беременности. Об этом сообщает BBC.

Связано это с тем, что некоторые женщины в Британии делают аборт, узнав на ранней стадии беременности, что ожидают девочку, а не мальчика. Особенно часто это бывает в семьях южноазиатского происхождения. По информации правозащитников, женщины часто делают аборт под давлением со стороны семьи. Особенно это распространено, когда они беременны девочкой второй или третий раз.

Ряд политиков в оппозиционной Лейбористской партии призвали запретить тесты, определяющие пол зародыша в первые недели беременности.

Неинвазивный пренатальный тест проводится для того, чтобы определить общее состояние ребенка и оценить риск серьезных генетических заболеваний, в том числе синдрома Дауна. Но он же может использоваться и для определения пола ребенка.

В государственных больницах Великобритании этот тест станет доступен с октября 2018 года. Планируется, что информацией о поле ребенка медики не будут делиться с родителями.

Однако частные клиники предлагают беременным женщинам сделать тот же тест за $200-250 и узнать пол ребенка. Некоторые из них принимают образцы крови матери по почте и присылают результаты родителям через несколько дней.

Аборты по причине нежеланности пола ребенка в Великобритании незаконны. Но обойти этот запрет несложно: многие женщины, которые решаются на эту процедуру, могут назвать другие факторы, которые повлияли на их решение прервать беременность. В Департаменте здравоохранения Великобритании заявили, что будут продолжать разбираться в этом вопросе и искать доказательства связи между результатами теста и абортами. -0-