В Великобритании тысячи домов остаются без водоснабжения

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Англии и Уэльсе тысячи домов остались без водоснабжения из-за разрыва труб после отступивших морозов и сильных снегопадов, сообщает ТАСС.

По последним данным, в Лондоне без воды все еще остаются около 12 тыс. жилых домов и учреждений. Из-за этого пришлось закрыть некоторые школы. В графстве Кент водоснабжения лишились примерно 5 тыс. зданий, в Уэльсе - несколько тысяч. Перебои с подачей воды также наблюдаются в центральной Англии и Шотландии, но в меньших объемах.

На прошлой неделе в Англии стояли аномальные для этого региона морозы. Ситуация усугублялась сильным снегопадом. Такая погода пришла в Великобританию со штормом "Эмма" и антициклоном "Зверь с Востока". На днях морозы стали ослабевать, а снег таять, что вызвало новые проблемы. -0-