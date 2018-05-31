В Великобритании затерялся поезд с пассажирами

Машинист пассажирского поезда перепутал стрелку, и это стало причиной того, что сотни человек уехали не туда, куда нужно. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пассажирский поезд выехал из города Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии, что в 446 километрах от Лондона и должен был пересечь территорию с севера на юг и прибыть в город Рединг в 60 километрах западнее Лондона. Однако поезд отправили в объезд. Но состав почему-то сделал неверный поворот и поехал на запад. Ошибку заметили только в городе Понтефракт в графстве Уэст-Йоркшир. После долгой стоянки возле Понтефракта поезд поехал обратно и вернулся к развилке, где возникла путаница. Опоздание составило более часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они смогли пересесть на другой поезд и уехать в пункт назначения.