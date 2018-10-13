В Великобританию и Ирландию пришел шторм "Каллум"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобританию, Ирландию и Шотландию пришел шторм "Каллум". Об этом сообщает Пятый телевизионный канал. 30 тысяч жителей острова Ирландия остались без света, коммунальные службы разбирают завалы из поваленных деревьев. Причиной этому стал ветер скоростью 110 км/ч. В Северной Ирландии без света остались жители тысячи домов.

Метеослужба Великобритании объявила желтое предупреждение в Уэльсе, Йоркшире, на северо-западе Англии, в Северной Ирландии и в Шотландии. Угрозу представляют проливные дожди с сильным ветром.

Синоптики предупреждают, что на островах временно может быть остановлено железнодорожное, авиационное и паромное сообщение, автомобильные дороги тоже могут быть перекрыты.-0-