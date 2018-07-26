В Венесуэле 20 августа начнется деноминация боливара

26 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. В Венесуэле 20 августа начнется деноминация национальной валюты - боливара, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Она (деноминация) начнется 20 августа, будет выпущена и поступит в обращение новая валюта, суверенный боливар, он будет привязан к петро (венесуэльской криптовалюте)", - сказал Николас Мадуро.
В стране появятся новые денежные знаки и с банкнот будут убраны пять нулей.
Предпродажа петро началась 20 февраля, стоимость одной единицы криптовалюты приравнена к стоимости барреля добываемой в Венесуэле нефти.
В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно последним прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 000 000% к концу года.-0-
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