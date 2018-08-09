В Венесуэле два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны, сообщают информагентства.
Теперь Хулио Борхес и Хуан Рекесенс смогут предстать перед судом. Ранее власти Венесуэлы обнародовали видеозапись, на которой один из задержанных по этому делу называет их в числе причастных к покушению на Николаса Мадуро.
Хуан Рекесенс уже задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. На арест Хулио Борхеса выдан ордер Верховного суда, депутат сейчас находится за пределами страны.
Как сообщалось, 4 августа в Венесуэле во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы. К трибуне, где он находился, были направлены несколько дронов со взрывчаткой. Их удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.-0-
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