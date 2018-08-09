Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 августа 2018, Чт
+21°C
Ясно EUR 2.3327
USD 2.011
RUB 3.1549
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться - Кочанова
Общество
В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна
Экономика
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру от "Евроопт" в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
Общество
Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Число погибших из-за выброса газа на шахте в Китае увеличилось до 13 человек
08:40 В мире
Третий за месяц тайфун обрушился на Японию
08:11 В мире
В Великобритании на пожаре возник огненный торнадо
08:01 В мире
Экофестиваль, конкурс рыбаков и экскурсия на остров Ду - Освея отметит 515-летие
07:39 Регионы
Обвиняемый в халатности при тушении торгового центра в Кемерово пожарный пытался покончить с собой
07:29 В мире
В Венесуэле два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро
07:24 В мире
Фестиваль тружеников села Брестской области проведут в городе Высокое 8 сентября
07:11 Регионы
Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием
07:00 Президент
Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Сингапуром
07:00 Президент
Картина дня: 4 миллиона тонн зерна, прогноз по зарплате на 2019 год и экспорт медуслуг
07:00 Общество
Оппозиционер признался в покушении на президента Мадуро в Венесуэле
01:05 В мире
Аномальная жара стала причиной отмены поездов в Швеции
00:16 В мире
Белорус Илья Ивашко вышел в третий круг турнира в Торонто
00:04 Спорт
Новым главой СПЧ ООН на этой неделе станет экс-президент Чили
23:48 В мире
Белорус Виталий Жук стал бронзовым призером в десятиборье на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине
23:09 Спорт
Четверо альпинистов погибли в горах в Кабардино-Балкарии
23:05 В мире
Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине
22:23 Спорт
В Беларуси налаживается система грамотной заготовки кормов - Брыло
22:03 Экономика
Александр Петкевич избран председателем Белорусской федерации настольного тенниса
21:56 Спорт
В Витебской области садоводы-любители удивляют туристов персиками
21:48 Регионы
Все новости
Темы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Уборочная кампания Уборочная кампания
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Венесуэле два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро

В мире 09.08.2018 | 07:24
Фото АР
Фото АР

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны, сообщают информагентства.

На президента Венесуэлы совершено покушениеНа президента Венесуэлы совершено покушение
Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой.

Теперь Хулио Борхес и Хуан Рекесенс смогут предстать перед судом. Ранее власти Венесуэлы обнародовали видеозапись, на которой один из задержанных по этому делу называет их в числе причастных к покушению на Николаса Мадуро.

Оппозиционер признался в покушении на президента Мадуро в ВенесуэлеОппозиционер признался в покушении на президента Мадуро в Венесуэле
Луккезе заявил, что действовал вместе с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле как "Сопротивление".

Хуан Рекесенс уже задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. На арест Хулио Борхеса выдан ордер Верховного суда, депутат сейчас находится за пределами страны.

Как сообщалось, 4 августа в Венесуэле во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы. К трибуне, где он находился, были направлены несколько дронов со взрывчаткой. Их удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.-0-

МВД Венесуэлы: после покушения на Мадуро задержаны шесть человекМВД Венесуэлы: после покушения на Мадуро задержаны шесть человек
Как сообщалось ранее, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу во время его выступления в Каракасе.

Стали известны подробности подготовки покушения на президента ВенесуэлыСтали известны подробности подготовки покушения на президента Венесуэлы
Покушение на Николаса Мадуро готовили полгода, заявил "РИА Новости" министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризмаМИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризма
"Попытка покушения 4 августа на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма", - говорится в заявлении.

Стали известны подробности подготовки покушения на президента ВенесуэлыСтали известны подробности подготовки покушения на президента Венесуэлы
Покушение на Николаса Мадуро готовили полгода, заявил "РИА Новости" министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Участников покушения на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родинеУчастников покушения на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине
В минувшее воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали по этому делу шестерых подозреваемых.

Венесуэла называет 19 прямых участников покушения на МадуроВенесуэла называет 19 прямых участников покушения на Мадуро
Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Венесуэла, нападение, суд
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3327 BYN 2.331 BYN 2.34 BYN
USD
2.011 BYN 2.012 BYN 2.018 BYN
RUB
3.1549 BYN 3.12 BYN 3.14 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Итоги вступительной кампании в БГУ
Все видео

Фотоновости

Парламентской делегации Японии представили коллекции одежды из льняных тканей
Все фото

Инфографика

Самые востребованные у абитуриентов специальности Вузы страны в 2018 году приняли более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием
Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Сингапуром
Политика
Во время встречи Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году
Мясникович отмечает необходимость скорейшего расширения договорно-правовой базы с Японией
Минюсты Беларуси и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Экономика
Фото из архива Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной сыворотки "Савушкиного продукта"
В Беларуси налаживается система грамотной заготовки кормов - Брыло
Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию
Происшествия
Во время судебного разбирательства Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично
СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА
Директор витебского лицея привлекал подчиненных к работе на своей даче
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" совсем скоро превысит 2 400 000 рублей!
На секретной пре-пати A-Fest минчан угостили хот-догами с телячьими мозгами
Минчане впервые покорили север, юг, запад и восток Беларуси
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как отдыхают дети в лагере "Лидер" при 120-й бригаде
Экофестиваль, конкурс рыбаков и экскурсия на остров Ду - Освея отметит 515-летие
Фестиваль тружеников села Брестской области проведут в городе Высокое 8 сентября
Спорт
Илья Ивашко. Фото из архива Белорус Илья Ивашко вышел в третий круг турнира в Торонто
Белорус Виталий Жук стал бронзовым призером в десятиборье на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине
Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине
Технологии
Фото из архива Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД
Пользователи сообщили о неполадках в работе Google
В Китае представили проект самого длинного подводного тоннеля в мире
Культура
Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, 2018 год Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет
Комедию на дискуссионную тему покажут 11 августа в историческом центре Минска
Заключительный том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" выйдет в октябре
Калейдоскоп
Фото ТАСС Лед с Эльбруса поможет ученым восстановить данные о загрязнении атмосферы за тысячи лет
Организаторы премии "Оскар" ввели новую номинацию
Marvel лишит Netflix своих фильмов
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия