В Венесуэле два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны, сообщают информагентства.

На президента Венесуэлы совершено покушение Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой.

Теперь Хулио Борхес и Хуан Рекесенс смогут предстать перед судом. Ранее власти Венесуэлы обнародовали видеозапись, на которой один из задержанных по этому делу называет их в числе причастных к покушению на Николаса Мадуро.

Оппозиционер признался в покушении на президента Мадуро в Венесуэле Луккезе заявил, что действовал вместе с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле как "Сопротивление".

Хуан Рекесенс уже задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. На арест Хулио Борхеса выдан ордер Верховного суда, депутат сейчас находится за пределами страны.

Как сообщалось, 4 августа в Венесуэле во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы. К трибуне, где он находился, были направлены несколько дронов со взрывчаткой. Их удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.-0-

МВД Венесуэлы: после покушения на Мадуро задержаны шесть человек Как сообщалось ранее, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу во время его выступления в Каракасе.

Стали известны подробности подготовки покушения на президента Венесуэлы Покушение на Николаса Мадуро готовили полгода, заявил "РИА Новости" министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризма "Попытка покушения 4 августа на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма", - говорится в заявлении.

Стали известны подробности подготовки покушения на президента Венесуэлы Покушение на Николаса Мадуро готовили полгода, заявил "РИА Новости" министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Участников покушения на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине В минувшее воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали по этому делу шестерых подозреваемых.