В Венесуэле криптовалюта "Петро" будет применяться в международных расчетах

1 октября, Каракас /БЕЛТА - ВАН/. Венесуэльская криптовалюта "Петро" с 1 октября текущего года будет применяться как средство для международных расчетов Венесуэлы.
Данный шаг стал реализацией проводимого президентом страны Николасом Мадуро плана восстановления, роста и экономического процветания Венесуэлы с целью стабилизации экономического состояния страны.
Предпродажа "Петро" началась 20 февраля. Стоимость одной единицы криптовалюты приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией.-0-
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