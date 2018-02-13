В Венесуэле неизвестный обстрелял карнавальное шествие, убиты три человека

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время карнавала в Венесуэле (муниципалитет Эль-Кальяо) неизвестный открыл огонь по участникам праздничного шествия. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le National.

Все пострадавшие госпитализированы.

Преступник еще на свободе, правоохранители ведут его поиск.

Как отмечается, предположительная причина стрельбы - сведение личных счетов.-0-