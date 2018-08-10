В Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержаны 10 человек

10 августа, Минск /БЕЛТА -ТАСС/. Венесуэльские власти задержали 10 человек по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

Число подозреваемых выросло до 25 человек. Венесуэла официально запросила у Колумбии выдачу пятерых человек, предположительно, имеющих отношение к совершению покушения. В их числе оказались депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес и полковник в отставке Освальдо Паломо.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.-0-