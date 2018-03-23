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В Венесуэле проведут деноминацию

В мире 23.03.2018 | 07:40
Николас Мадуро. Фото AP
Николас Мадуро. Фото AP

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле проведут деноминацию, передают информационные агентства.

Указ о деноминации боливара 22 марта подписал Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Действующие сейчас дензнаки заменят. Новые банкноты введут в обращение с 4 июня нынешнего года, с них исчезнут три нуля.

Власти Венесуэлы намерены таким образом гарантировать социально-экономическую стабильность страны.-0-

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Венесуэла, деноминация
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