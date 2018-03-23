23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле проведут деноминацию, передают информационные агентства.
Указ о деноминации боливара 22 марта подписал Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Действующие сейчас дензнаки заменят. Новые банкноты введут в обращение с 4 июня нынешнего года, с них исчезнут три нуля.
Власти Венесуэлы намерены таким образом гарантировать социально-экономическую стабильность страны.-0-
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