23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле проведут деноминацию, передают информационные агентства.

Указ о деноминации боливара 22 марта подписал Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Действующие сейчас дензнаки заменят. Новые банкноты введут в обращение с 4 июня нынешнего года, с них исчезнут три нуля.

Власти Венесуэлы намерены таким образом гарантировать социально-экономическую стабильность страны.-0-