В Венеции на туристов упала перекладина с крыши на причале

Два туриста пострадали в Венеции в результате падения на них перекладины на причале, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.
Данный инцидент произошел сегодня днем в квартале Риальто на причале. На мужчину и женщину с крыши упала перекладина. Сразу после этого причал временно закрыли. А пострадавших доставили в больницу, где врачи оказали им необходимую помощь. Они получили легкие повреждения, в связи с чем их вскоре отпустили.
По предварительной версии, падение перекладины могло произойти из-за того, что речные трамваи во время швартовки постоянно ударяются о причал. Из-за этого конструкция расшаталась и в один момент не выдержала.
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