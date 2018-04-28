В Венеции заработает система ограничения потока туристов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венеции приступают к тестированию системы по ограничению потока туристов, передает ТАСС.

Сообщается, что теперь в случае превышения установленного мэрией числа туристов в том или ином районе Венеции он будет временно закрыт для приезжих. При этом местные жители будут по-прежнему свободно перемещаться по городу.

По словам местных властей, подобная мера вводится не для того, чтобы совершенно перекрыть доступ к городским достопримечательностям, а для того, чтобы контролировать и направлять туристические потоки. Это поможет разрешить проблему чрезмерного скопления людей в отдельных районах Венеции, особенно актуальную в туристический сезон.

В первую очередь изменится порядок посещения исторического центра города и основных достопримечательностей. Например, согласно новым правилам центральную площадь Сан-Марко смогут посещать не более 65 тыс. человек в день.

Некоторые специалисты полагают, что ограничение потока туристов в Венеции необходимо, поскольку чрезмерное скопление людей в городе угрожает историческим памятникам.

Согласно имеющимся сведениям, в течение года Венецию посещают до 30 млн туристов. При этом число местных жителей за последние 50 лет сократилось более чем втрое: с 175 тыс. до 56 тыс. Обилие туристов является одной из главных причин, почему венецианцы уезжают из города.-0-