В восточной Японии нынешнее лето стало самым жарким с 1946 года

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето стало самым жарким в истории восточной Японии за последние 72 года. Об этом сообщает японская газета The Japan Times со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.

В указанном регионе средняя температура воздуха этим летом превышала обычный уровень на 1,7 градуса по Цельсию. Так, в префектуре Сайтама столбик термометра поднимался до 41,1 градуса по Цельсию.

Средняя температура в западных районах страны была выше нормы на 1,1 градуса по Цельсию.

На юге страны, у островов Амами и Окинава, на которые неоднократно обрушивались тайфуны, было зафиксировано рекордное количество осадков: показатели нынешнего лета поднялись до 177% по сравнению со средним уровнем. Многие районы страны пострадали от обильных дождей в конце июня и начале июля, включая сильные ливневые осадки в западных районах страны. Число тайфунов, сформировавшихся в период с июня по август, близко к рекордному максимуму, отмеченному в Японии в 1994 году.-0-