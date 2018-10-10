В здании ТЦ во Флориде произошла стрельба

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида в здании торгового центра произошла стрельба, два человека погибли, еще двое ранены, сообщает телекомпания NBC.

Инцидент произошел в городе Форт-Майерс. По словам очевидцев, было слышно не менее 10 выстрелов. Информации о зачинщике стрельбы пока нет. Между тем в полиции сообщили, что инцидент не кажется случайным актом насилия.-0-