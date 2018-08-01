Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 августа 2018, Чт
+17°C
Малооблачно EUR 2.3248
USD 1.9892
RUB 3.1796
Главное
"Чтобы собрать до зернышка" - Лукашенко ждет от аграриев максимум напряжения во время уборочной
Президент
Кочанова: человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего
Общество
В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Общество
"Евроопт" получит кредит 20 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития
Общество
РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
23:35 Калейдоскоп
В Зимбабве произошли массовые беспорядки
23:04 В мире
Три человека погибли и два пропали без вести во время паводка на Корсике
22:31 В мире
В Беларуси планируется внести изменения в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
22:02 Общество
Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века
21:47 Регионы
Свыше 300 благородных оленей планируется расселить в 11 охотхозяйствах осенью-зимой
21:31 Общество
В Киеве 70 человек отравились шаурмой
21:02 В мире
Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 августа прямые телефонные линии
21:00 Регионы
Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
20:51 Спорт
Белорусы активно поддерживают акцию "Бегущие города" в помощь детям
20:46 Общество
В ЕАЭС будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей
20:35 Общество
Белорусская команда лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж"
20:30 Общество
Развитие легкой атлетики требует непрерывной связи с наукой и медициной - Ковальчук
20:19 Спорт
Белорусских туристов предупреждают о возможных сложностях в Испании из-за забастовки такси
20:07 Общество
После первого тайма матча футбольной Лиги чемпионов БАТЭ выигрывает у ХИКа 2:1
19:52 Спорт
Беларусь обсудила с Ганой экспорт услуг в сфере образования и медицины
19:42 Политика
Уникальные рисунки партизан представлены на выставке в Национальном архиве Беларуси
19:35 Общество
Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии
19:32 Спорт
Минчанин приговорен к 22 годам лишения свободы за жестокое убийство девушки
19:25 Происшествия
Узбекистан интересуется белорусскими технологиями в сельском хозяйстве
19:05 Регионы
Все новости
Темы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Зимбабве произошли массовые беспорядки

В мире 01.08.2018 | 23:04
Фото TCH
Фото TCH

Оппозиция спровоцировала 1 августа массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре. В результате три человека погибли после того, как военные начали разгонять протестующих при помощи выстрелов боевыми патронами.

У здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП), которые выражали недовольство итогами президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным избирательной комиссии, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании, что позволит ей вносить изменения в конституцию страны.

Активисты ДДП считают результаты выборов в парламент сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полицейских. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, а потом к разгону демонстрантов были привлечены военные. Глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила 1 августа, что время объявления итогов откладывается и будет зависеть от того, как быстро партии смогут проверить данные подсчета голосов.

Лидер оппозиции Нельсон Чамиса 1 августа вновь объявил о победе своих сторонников.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Geely, демонстрация, Зимбабве, митинг
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3248 BYN 2.318 BYN 2.325 BYN
USD
1.9892 BYN 1.986 BYN 1.99 BYN
RUB
3.1796 BYN 3.16 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

На МКАД произошел провал проезжей части
Все видео

Фотоновости

На "Линии Сталина" открылась железнодорожная экспозиция
Все фото

Инфографика

Собираем ребенка в школу Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных базаров (ярмарок).
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: развивать свое сельское хозяйство Беларуси дешевле, чем импортировать продовольствие
Механизатор на вопрос Президента о белорусском комбайне: работает отлично
Лукашенко обращает особое внимание на условия работы механизаторов в жару
Политика
Фото МИД Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении
Беларусь обсудила с Ганой экспорт услуг в сфере образования и медицины
Белорусского посла наградили венгерским орденом
Экономика
Во время встречи Силиконовая долина Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским ПО
Банк развития будет представлять интересы Беларуси в капитале панафриканского банка TDB
Товарооборот рынка цемента России и Беларуси за четыре года составил $400 млн
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Минске мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже
Минчанин приговорен к 22 годам лишения свободы за жестокое убийство девушки
Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска
Общество
Главный приз 79-го тура разыграл заместитель директора фонда “Дирекция II Европейских игр 2019 года” Анатолий Котов Квартиру от "Евроопт" выиграл покупатель "ГиперМолла", а один из пяти внедорожников помог выиграть заказ в "Е-доставке"
В Беларуси планируется внести изменения в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
Свыше 300 благородных оленей планируется расселить в 11 охотхозяйствах осенью-зимой
Регионы
РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области
Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века
Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 августа прямые телефонные линии
Спорт
Поступили в продажу билеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций
Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Развитие легкой атлетики требует непрерывной связи с наукой и медициной - Ковальчук
Технологии
Разработку IT-платформы II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета
Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов
Функция групповых звонков появлась в WhatsApp
Культура
Во время кинофестиваля. Фото из архива XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет 2-9 ноября
Объявлена программа VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ"
Названы финалисты Национальной театральной премии 2018 года
Калейдоскоп
Гороскоп на август 2018 года
В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Астрономический прогноз на август 2018
Газета 7 дней
Предвестник Великой Победы
ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
Докопаться до истины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия