В Зимбабве произошли массовые беспорядки

Оппозиция спровоцировала 1 августа массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре. В результате три человека погибли после того, как военные начали разгонять протестующих при помощи выстрелов боевыми патронами.

У здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП), которые выражали недовольство итогами президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным избирательной комиссии, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании, что позволит ей вносить изменения в конституцию страны.

Активисты ДДП считают результаты выборов в парламент сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полицейских. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, а потом к разгону демонстрантов были привлечены военные. Глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила 1 августа, что время объявления итогов откладывается и будет зависеть от того, как быстро партии смогут проверить данные подсчета голосов.

Лидер оппозиции Нельсон Чамиса 1 августа вновь объявил о победе своих сторонников.