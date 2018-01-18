Вагон упал на дом в Мексике: пятеро погибших

В северном пригороде Мехико опрокинулся грузовой вагон, перевозивший кукурузу, и рухнул на часть дома, расположенного рядом с дорогой, убив пять человек.

Жертвы погибли во сне, даже не успев проснуться, поскольку инцидент произошел ночью.

Департамент транспорта заявил, что поезд эксплуатировался в рамках частной железнодорожной концессии в Канзас-Сити в южной части Мексики.

На снимке видно, что вагон полностью сошел с рельсов и опрокинулся набок.

Причины крушения будут выяснять специально назначенные эксперты.