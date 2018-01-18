Вагон упал на дом в Мексике: пятеро погибших

В северном пригороде Мехико опрокинулся грузовой вагон, перевозивший кукурузу, и рухнул на часть дома, расположенного рядом с дорогой, убив пять человек.
Жертвы погибли во сне, даже не успев проснуться, поскольку инцидент произошел ночью.
Департамент транспорта заявил, что поезд эксплуатировался в рамках частной железнодорожной концессии в Канзас-Сити в южной части Мексики.
На снимке видно, что вагон полностью сошел с рельсов и опрокинулся набок.
Причины крушения будут выяснять специально назначенные эксперты.
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