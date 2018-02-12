Ванесса Трамп госпитализирована после вскрытия конверта с белым порошком

Невестку президента США Дональда Трампа, являющуюся женой его сына Дональда Трампа-младшего, доставили в медицинское учреждение Нью-Йорка после того, как она вскрыла пришедший по почте конверт с подозрительным белым порошком. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на правоохранителей.

Телеканал отмечает, что Ванессу госпитализировали в качестве меры предосторожности и по заявлениям полиции белый порошок опасности не представляет.

Сообщается также, что конверт был адресован супругу Ванессы Трамп.