Вблизи Луксора разбился воздушный шар, один человек погиб

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около египетского города Луксор разбился воздушный шар, один человек погиб, семь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Masry Al-Youm.
Отмечается, что воздушный шар, который уже поднялся в небо, из-за сильного ветра снесло в горную местность Эль-Барр аль-Гарбий. Пилот шара не справился с управлением.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.-0-
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