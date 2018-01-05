Вблизи Луксора разбился воздушный шар, один человек погиб

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около египетского города Луксор разбился воздушный шар, один человек погиб, семь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Masry Al-Youm.

Отмечается, что воздушный шар, который уже поднялся в небо, из-за сильного ветра снесло в горную местность Эль-Барр аль-Гарбий. Пилот шара не справился с управлением.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.-0-