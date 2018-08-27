Вблизи побережья Китая при крушении судна без вести пропали 8 человек

27 августа, Шицзячжуан /БЕЛТА - Синьхуа/. В морской акватории вблизи города Таншань провинции Хэбэй (северный Китай) в результате крушения судна 8 человек пропали без вести.

Всего на борту находились 12 человек, четверо из них были спасены.

Поисково-спасательная операция продолжается. На ее проведение направлены суда, вертолеты и водолазы.-0-