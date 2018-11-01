Великобритания договорилась с ЕС о доступе своих компаний на европейские рынки после Brexit

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании заключили предварительное соглашение с Евросоюзом, которое позволит британским компаниям, занимающимся оказанием финансовых услуг, сохранить доступ на европейские рынки после Brexit, сообщает Reuters.

Отмечается, что заключенное соглашение позволит британским компаниям сохранять доступ к европейским рынкам, пока финансовое регулирование в Великобритании будет совпадать с нормами, действующими в ЕС.

По данным британской газеты The Times, глобальным банкам, работающим в Великобритании, пришлось реорганизовать операции в связи с предстоящим выходом Британии из ЕС, который должен состояться в марте 2019 года. Так, многие финансовые институты начали перемещать операции, руководство и персонал из Великобритании в Европу, чтобы иметь возможность продолжать обслуживать своих европейских клиентов, если Лондону не удастся заключить сделку о Brexit с Брюсселем.-0-