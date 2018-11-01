Великобритания и ЕС близки к соглашению по финансовым услугам, но сделка еще не состоялась

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания близка к заключению соглашения с ЕС о будущем партнерстве в сфере финансовых услуг, однако сделка еще не состоялась, сообщает Reuters со ссылкой на членов правительства Великобритании.

Таким образом, британские власти опровергли ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что предварительное соглашение с Евросоюзом уже заключено.

В правительстве Великобритании сообщили, что на сегодняшний день достигнут значимый прогресс в работе над соглашением между Лондоном и ЕС, которое позволит британским компаниям, занимающимся оказанием финансовых услуг, сохранить доступ на европейские рынки после Brexit. Если сделка будет заключена, это станет наилучшей договоренностью, которую могла бы ожидать Великобритания после выхода из Евросоюза, отмечают в правительстве страны.-0-