Великобритания опубликует дополнения к плану по Brexit 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании 24 июля опубликует дополнения к плану по выстраиванию отношений с Европейским союзом (ЕС) после Brexit, где будут изложены новые подробности этого процесса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Мартин Калланан, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем готовить законодательную базу, необходимую для того, чтобы имплементировать соглашение о выходе из ЕС в британский закон, и мы завтра опубликуем Белую книгу, в которой будет изложено больше подробностей по этой теме", - сказал замминистра.

Изначальная версия Белой книги, к которой и будут сделаны дополнения, была обнародована 12 июля. План, получивший название "Будущие отношения между Великобританией и ЕС", предполагал создание единого управляющего органа для определения стратегического курса Брюсселя и Лондона, в который вошли бы министры с обеих сторон. План предполагал встречи два раза в год, в том числе один раз - на уровне глав государств и правительств, - чтобы обсуждать ход выполнения соглашения и предложения по его изменению.

98-страничный план также содержит предложения по созданию новой зоны свободной торговли товарами с ЕС, по прекращению распространения юрисдикции европейских судов на территорию Великобритании, продолжению финансовых взносов со стороны Великобритании европейским агентствам, которые регулируют такие сферы, как воздушная безопасность, производство медикаментов и удобрений. Согласно документу, свободное перемещение граждан, которое действует в ЕС и является одним из основных принципов Евросоюза, прекратится после Brexit. Однако Лондон предлагает возможность введения бесплатных виз для туристических и деловых поездок, а также для учебы. Лондон также предложил заключение таможенного соглашения по упрощенному сценарию, который подразумевает отказ от проверок товаров, циркулирующих между Великобританией и ЕС.

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два тогдашних ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.-0-