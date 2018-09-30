Великобритания планирует ввести налог для иностранных покупателей недвижимости

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Британии намерено ввести новый сбор для иностранцев, которые покупают недвижимое имущество в стране.
По словам британского премьера Терезы Мэй, вырученные средства потратят на решение проблем бездомных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BBC.
Цель этой меры - защита британских покупателей жилья. "Мы обеспокоены негативным влиянием, которое иностранные покупатели оказывают на рынок жилой недвижимости и на людей, которые живут здесь и пытаются попасть на этот рынок", - сказала она.-0-
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