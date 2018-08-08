Венесуэла называет 19 прямых участников покушения на Мадуро

8 августа, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Власти Венесуэлы установили точное число непосредственных участников покушения на президента Николаса Мадуро 4 августа. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

"После проведенных допросов, нескольких обысков и экспертиз была установлена причастность 19 человек, напрямую вовлеченных в покушение", - цитирует Сааба Twitter надзорного ведомства. По словам генпрокурора, те, кто, предположительно, оплачивал попытку убить главу государства, находятся за рубежом. Речь идет о проживающих в Колумбии Райдере Руссо, полковнике Боливарианской национальной гвардии Освальдо Гарсиа и находящемся в США Османе Дельгадо.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.-0-