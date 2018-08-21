Венесуэла проводит деноминацию национальной валюты

21 августа, Каракас /БЕЛТА - ВАН/. В Венесуэле проходит деноминация национальной валюты - боливара, а новая, деноминированная национальная валюта получила название "суверенный боливар".

При деноминации сокращается пять нулей, а в стране выпускаются в оборот 8 новых банкнот и 2 новые монеты. Курс суверенного боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro, которая зависит от стоимости барреля венесуэльской нефти.

Этот шаг предпринят в рамках плана восстановления, роста и экономического процветания Венесуэлы, который также включает в себя увеличение НДС на 4%, установление единого обменного курса.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией.-0-