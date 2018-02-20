20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэла выпустила собственную криптовалюту. Об этом проинформировал Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем аккаунте в Twitter, сообщает БЕЛТА.
Криптовалюта "петро" (El Petro) теперь находится в официальном обращении в стране. За один "петро" дается порядка $60 - такова начальная стоимость криптовалюты, которая совпадает с ценой барреля венесуэльской нефти. Ранее власти заявляли о намерении реализовать на предварительных торгах 38,4 млн "петро".
Николас Мадуро поручил отвести для обеспечения венесуэльской криптовалюты 5 млрд баррелей нефти месторождения Аякучо. Поэтому эксперты называют "петро" единственной в мире криптовалютой с реальным обеспечением.
Запуск собственной криптовалюты Венесуэла анонсировала в конце 2017 года. Отмечалось, что это поможет привлечь иностранный капитал преодолеть кризисные явления в стране. За "петро" в стране можно будет покупать товары или услуги, криптовалюту планируют принимать и в налоговой.-0-
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