Венесуэла выпустит новую криптовалюту, поддержанную золотом

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск в стране новой криптовалюты, поддержанной золотом, сообщают информагентства.
По его словам, новая криптовалюта должна появиться в Венесуэле уже на следующей неделе. Он уточнил, что золотой "петро" будет иметь те же масштабы, что и нефтяной.
"Петро" является собственной криптовалютой Венесуэлы, поступившей в продажу 20 февраля. Ее стоимость приравнена к цене барреля венесуэльской нефти. Николас Мадуро поручил отвести для обеспечения венесуэльской криптовалюты 5 млрд баррелей нефти месторождения Аякучо. Поэтому эксперты называют "петро" единственной в мире криптовалютой с реальным обеспечением. Ранее Николас Мадуро сообщил, что инвесторы уже выразили желание приобрести "петро" на $735 млн.-0-
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