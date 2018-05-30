Венграм может грозить до года тюрьмы за помощь нелегальным мигрантам

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии разработан законопроект об уголовном наказании для тех, кто помогает нелегальным мигрантам, запрашивающим убежище, сообщает Би-Би-Си.

В случае принятия закона в нынешнем виде преступлением будет считаться печать листовок с информацией для беженцев, а также предложение им еды или правовой помощи. Издание Magyar Hirlap пишет, что тюремные сроки от нескольких дней до одного года ждут тех, кто будет провозить мигрантов, помогать им в получении убежища и кто финансирует нелегальную иммиграцию.

Голосование по этому законопроекту ожидается на следующей неделе.

Кроме того, власти Венгрии планируют внести изменения в Конституцию страны, чтобы другие страны ЕС не высылали просителей убежища в Венгрию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз. Он - известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС. В 2015 году путь миллиона просителей убежища проходил через Венгрию. Многие из них бежали из Сирии, Ирака и Афганистана. Большинство из них отправились в Германию. Сооружение в 2016 году заборов со стороны Балкан резко сократило приток беженцев в страну.-0-