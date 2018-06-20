Венгрия вводит "миграционный налог"

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии будут взимать специальный миграционный налог в размере 25%. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Министерство национальной экономики Венгрии.
Отмечается, что облагаться таким налогом будут неправительственные организации, которые оказывают поддержку иммигрантам. Пока не сообщается, с какого момента закон о "миграционном налоге" вступит в силу и с каких видов деятельности будет взиматься.
Поступлениями от налога Будапешт надеется компенсировать затраты госбюджета на борьбу с незаконной миграцией, которую сейчас активно проводит правительство Виктора Орбана.-0-
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