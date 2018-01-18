Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский парламент принял законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса. Как сообщают информагентства, за соответствующее решение сегодня проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.
"Решение принято", - сказал спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями".
В первом чтении Верховная рада одобрила законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017 года. Ко второму чтению в законопроект было внесено около 700 правок.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4311 BYN
|2.425 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9933 BYN
|1.985 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.5113 BYN
|3.495 BYN
|3.514 BYN