Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский парламент принял законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса. Как сообщают информагентства, за соответствующее решение сегодня проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.

"Решение принято", - сказал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями".

В первом чтении Верховная рада одобрила законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017 года. Ко второму чтению в законопроект было внесено около 700 правок.-0-