Верховный лидер Ирана отверг возможность проведения переговоров с США

13 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, а также отверг возможность войны с Соединенными Штатами.

"В последние месяцы риторика США была еще более бесцеремонной и грубой, чем раньше. Кроме санкций они говорят о войне и переговорах… В связи с этим, позвольте мне сказать несколько слов нашему народу: войны не будет, но и переговоры с США мы не будем вести", - заявил он на встрече с народом.

Указав на противоречащие друг другу высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео о диалоге с Ираном, лидер заявил: "Один говорит о диалоге на предварительных условиях, а другой заявляет о переговорах без предварительных условий".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий". Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что если Иран проявит готовность изменить свою политику и обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли, то встреча представителей стран возможна.-0-