Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Дональда Трампа

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд США признал законным иммиграционный указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает Euronews.

Пять судей высказались за инициативу вашингтонской администрации, четверо были против. В постановлении Верховного суда США отмечается, что президент "не нарушил закон", когда издал иммиграционный указ.

Дональд Трамп в соцсети Twitter уже выразил удовлетворение этим решением. В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, он назвал постановление суда "торжеством справедливости после месяцев истерики со стороны СМИ и демократов, которые отказываются делать необходимое для защиты границ".

Нижестоящие судебные инстанции ранее много раз накладывали запрет на иммиграционные указы Дональда Трампа. Также по стране прокатилась волна акций протеста против директивы президента.

Президент США несколько раз менял содержание документа. В последней, третьей версии предусматривается запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, а также граждан КНДР и Венесуэлы.-0-