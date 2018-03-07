Вертолет Ми-8 разбился в Чечне

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне (Россия), сообщают информагентства со ссылкой на источник в экстренных службах России.
По предварительным данным, вертолет потерпел крушение в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины пока не называются.
По некоторым данным, на борту вертолета находились девять человек.-0-
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