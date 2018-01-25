Вертолет разбился в Кременчуге, зацепившись за ТВ-вышку

Крушение вертолета произошло в Полтавской области Украины. Воздушное судно зацепило телевизионную вышку и рухнуло на землю.
На месте падения вертолета в Кременчуге вспыхнул сильный пожар. Инцидент, как сообщается, произошел примерно в 19-00 по местному времени.
По сообщениям информационных агентств, рухнул вертолет Ми-8 белого цвета. На борту находились четыре человека, все они погибли. Пожарные довольно долго сражаются с огнем, который не утихает.
На месте работают пожарные, полиция и "скорая". По словам местных жителей, вертолет летел на очень малой высоте со стороны улицы Керченской.
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