Вертолет разбился в Кременчуге, зацепившись за ТВ-вышку

Крушение вертолета произошло в Полтавской области Украины. Воздушное судно зацепило телевизионную вышку и рухнуло на землю.

На месте падения вертолета в Кременчуге вспыхнул сильный пожар. Инцидент, как сообщается, произошел примерно в 19-00 по местному времени.

По сообщениям информационных агентств, рухнул вертолет Ми-8 белого цвета. На борту находились четыре человека, все они погибли. Пожарные довольно долго сражаются с огнем, который не утихает.

На месте работают пожарные, полиция и "скорая". По словам местных жителей, вертолет летел на очень малой высоте со стороны улицы Керченской.