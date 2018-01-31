Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии: трое погибших

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщают информагентства.
Инцидент произошел в городе Ньюпорт-Бич. Вертолет Robinson 44 с четырьмя людьми на борту вылетел из Аэропорта им. Джона Уэйна и упал в 1,5 км от него.
Трое находившихся в вертолете погибли, четвертый получил травмы. Травмирован также человек, оказавшийся рядом с местом падения.
Идет расследование инцидента.-0-
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