Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии: трое погибших

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет упал на жилой дом в Калифорнии, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в городе Ньюпорт-Бич. Вертолет Robinson 44 с четырьмя людьми на борту вылетел из Аэропорта им. Джона Уэйна и упал в 1,5 км от него.

Трое находившихся в вертолете погибли, четвертый получил травмы. Травмирован также человек, оказавшийся рядом с местом падения.

Идет расследование инцидента.-0-