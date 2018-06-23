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Вертолет упал в Ханты-Мансийском автономном округе России

В мире 23.06.2018 | 00:37

Вертолет, принадлежащий, по предварительной информации, одной из нефтяных компаний, разбился в девяти километрах от населенного пункта Лангепас 22 июня. Спасатели, которые добрались до места падения, нашли пилота мертвым. Он был единственный, кто находился на борту.

Следственный комитет РФ сообщил, что по факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта". ‪Основные версии аварии — техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и проблемы в состоянии здоровья пилота.

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Теги
авиакатастрофа, Россия
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