Вертолет упал в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро

У пляжа Барра-да-Тижука в западной части Рио-де-Жанейро вертолет упал в океан в 200 м от берега. Течением его отнесло более чем на 1 км. Об этом сообщил телеканал Globo.
На борту вертолета находились 4 человека. 57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу погиб, остальные три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Летчик при падении травмировал позвоночник, поэтому не смог выплыть и захлебнулся в воде.
Причины инцидента выясняются. Как свидетельствуют очевидцы, вертолет перед падением летел очень низко, его сильно трясло.
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