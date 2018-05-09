Вертолет упал в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро

У пляжа Барра-да-Тижука в западной части Рио-де-Жанейро вертолет упал в океан в 200 м от берега. Течением его отнесло более чем на 1 км. Об этом сообщил телеканал Globo.

На борту вертолета находились 4 человека. 57-летний пилот Мурило Сезар ди Кастру Ребеллу погиб, остальные три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Летчик при падении травмировал позвоночник, поэтому не смог выплыть и захлебнулся в воде.

Причины инцидента выясняются. Как свидетельствуют очевидцы, вертолет перед падением летел очень низко, его сильно трясло.