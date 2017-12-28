Ветер опрокинул кран на дома в Бельгии, один человек погиб

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра кран упал на два дома в городе Ньивпорт на северо-западе Бельгии, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя местных властей, из трех пострадавших один находится в тяжелом состоянии, двое других получили легкие травмы.
Также отмечается, что из-за инцидента серьезно повреждены три верхних жилых этажа девятиэтажного дома.-0-
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