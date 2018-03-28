Вин Мьин избран новым президентом Мьянмы

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым президентом Мьянмы избран Вин Мьин, его кандидатуру поддержало большинство членов Национального законодательного собрания страны, сообщает ТАСС.

Вин Мьин ранее занимал должность спикера нижней палаты парламента и являлся представителем правящей Национальной лиги за демократию.

Бывший президент Мьянмы 71-летний Тхин Чжо подал в отставку на прошлой неделе. На посту президента он пробыл два года. В своем заявлении Тхин Чжо отметил, что уходит по собственному желанию.-0-