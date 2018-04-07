Виновник наезда на пешеходов в германском Мюнстере покончил с собой - СМИ

Мужчина, въехавший в толпу людей в германском Мюнстере, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что в результате наезда погибли 3 человека, еще около 30 пешеходов пострадали.
Газета Rheinische Post, ссылаясь на источники в полиции, сообщает о том, что данный инцидент рассматривается как теракт. В то же время, по словам официального представителя полиции Андреаса Боде, преждевременно говорить о том, что наезд является терактом.
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, полиция проверяет эту информацию.
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