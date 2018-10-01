Виновник скандала в Нобелевском комитете приговорен к 2 годам тюрьмы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Жан-Клод Арно, оказавшийся в центре скандала с утечкой информации в Нобелевском комитете по литературе, приговорен судом к тюремному заключению. Известному деятелю культуры грозит два года лишения свободы по делу об изнасиловании в 2011 году, сообщает информационное агентство Associated Press.

Жан-Клод Арно, имеющий французское гражданство, отвергал выдвинутые против него обвинения, однако решение суда было единодушным.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Жан-Клод Арно - известный представитель культурной среды Стокгольма, муж члена Шведской академии Катарины Фростенсон - обвиняется в многочисленных сексуальных домогательствах. В ходе расследования выяснилось, что он также причастен к утечке секретной информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе разных годов. По вине Жан-Клода Арно, а также некоторых членов Нобелевского комитета по литературе, были досрочно раскрыты имена обладателей престижной литературной премии, в том числе Виславы Шимборской (1996), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Светланы Алексиевич (2015), Боба Дилана (2016).

Когда в прессе появились материалы о том, что секретные сведения Нобелевского комитета на протяжении многих лет сообщались букмекерам, разразился скандал. От членства в Шведской академии отказались семь деятелей культуры, в результате чего вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году оказалось под угрозой.

Громкие скандалы подорвали доверие к Шведской академии. Согласно данным опросов, которые приводит ТАСС, 62% шведов убеждены, что академия дискредитировала себя, еще 29% считают необходимым сменить всех ее членов.-0-