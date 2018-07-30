Виновники гибели велотуристов в Таджикистане ликвидированы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все преступники, виновные в наезде на велотуристов в Таджикистане, ликвидированы, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Известно, что трое разыскиваемых преступников были обнаружены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района.

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных велотуристов, погибли 4 человека Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Водитель скрылся с места происшествия.

Неизвестные на автомобиле 29 июля совершили наезд на группу иностранцев из семи человек, путешествовавших на велосипедах в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана. Позже стало известно, что после наезда преступники напали на туристов с ножами и огнестрельным оружием. В результате три человека погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы не исключают, что данное нападение могло быть терактом.-0-